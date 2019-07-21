عبد الدايم: رعاية ثورة يوليو للفكر والفن انبتت اعمالاً ابداعية خالدة

تنظم دار الاوبرا المصرية احتفالية فنية تحييها فرقة "عبد الحليم نويرة" للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى، على خشبة المسرح الكبير، يوم الثلاثاء المقبل فى الثامنة مساءً، وذلك في اطار احتفالات الثقافة المصرية بذكرى ثورة 23 يوليو، ومن المقرر أن تضم الإحتفالية مجموعة من الاعمال الوطنية الخالدة التى صورت المشاعر الوطنية الجارفة لجموع الشعب.



قالت إيناس عبد الدايم وزير الثقافة: " ثورة 23 يوليو نجحت فى تجسيد احلام وطموحات شعب مصر من

خلال مبادئها السامية التى حققت الاستقلال الوطنى ودعت الى الحرية والمساواة".

واضافت: "ان رعاية الثورة للفكر ادى الى ازدهار الثقافة ونتج عنه تفاعل مختلف الوان الفنون مع اهدافها النبيلة حيث نبتت صوراً ابداعية خالدة عبرت عن جزء من ملامح المشروع الثورى القومى الطامح الى التنمية والبناء".



و من جانبه قال الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا أن الاحتفالية تتضمن مجموعة

من المؤلفات الحماسية لعظماء الملحنين منها، الله يا بلادنا.. والله وعرفنا الحب.. حى على الفلاح.. موسيقى هدية العيد لـ محمد عبد الوهاب.. ع الدوار لـ أحمد صدقى.. أم الصابرين لـ بليغ حمدى.. احنا الشعب..أحلف بسماها لـ كمال الطويل.. يا حبنا الكبير.. انا النيل مقبرة الغزاة لـ رياض السنباطى.. محلاك يا مصر.. انت علي الدفة .. يا أغلي اسم في الوجود لـ محمد الموجى يؤديها كل من إبراهيم راشد ، رضوى سعيد ، هاني عامر ، رحاب مطاوع ، محمود عبد الحميد ، نهاد فتحي ، عصام محمود ورحاب عمر .