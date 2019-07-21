محمد سلطان.. كل سنة وأنت طيب

الموسيقار الكبير محمد سلطان الذى ينتمى لجيل العمالقة من الملحنين احتفل هذا الأسبوع بعيد ميلاده.

«نجوم وفنون» آثرت الاحتفال بعيد ميلاد الموسيقار الكبير الذى أبدع عشرات الروائع على مدى أكثر من نصف قرن من الزمان.

تتلمذ على يد موسيقار الأجيال الراحل محمد عبدالوهاب.

محمد سلطان ليس فقط موسيقارًا كبيرًا بل إنسان رقيق للغاية وحساس لأقصى درجة ويقدر أصدقاءه جيداً.

أسعدنى الحظ للاقتراب من هذا الرجل الفنان والمتواضع، تاريخه فى عالم

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التلحين كان عبارة عن رحلة إبداع مع زوجته الراحلة توأم روحه فايزة أحمد.

أبدعا سوياً العديد من الروائع التى ما زالت خالدة فى وجدان الملايين منها على سبيل المثال وليس الحصر «العيون الكواحل» و«أحبه كثيراً» و«قول لكل الناس» و«غريب يا زمان» و«يا أما أنت واحشنى» و«تعالى شوف» و«أحلى طريق فى دنيتى» و«خلينا ننسى» و«علمتنى الدنيا»

و«نقطة الضعف» و«أيوه تعبنى هواك».

ولا ننسى روائعه الوطنية «بحبك يا مصر» و«شارع الأمل» و«قاهرتى».

كما لحن العديد من الروائع لهانى شاكر وسعاد محمد ونادية مصطفى وميادة الحناوى وسميرة سعيد.

آثر الموسيقار الكبير الابتعاد فى السنوات الأخيرة بعد أن شعر بهبوط الذوق العام، وهبوط الأغنية فى مصر والعالم العربى بشكل عام.

هذا الموسيقار الذى أثبت وجوده فى عصر العمالقة، محمد عبدالوهاب والسنباطى والموجى وبليغ حمدى وغيرهم، ما زال يعيش بيننا، يحمل عبق الزمن الجميل والألحان الأصيلة التى دغدغت مشاعر الملايين، تحية للموسيقار الكبير محمد سلطان فى عيد ميلاده.