صيف 2019 صراع المقدمة بين نجوم الغناء

عمرو دياب يتصدر المشهد بـ «أنا غير».. وعودة مصطفى قمر ومحمد فؤاد

رامى صبرى على الأبواب.. والرباعى يتابع ردود الأفعال

من عام لآخر يطل موسم الصيف بنسيم الألبومات الغنائية الجديدة والحفلات الصيفية على الشواطئ، فدائماً ما يكون موسم الصيف هو الأبرز للمطربين الذين يعدون عدتهم طوال العام من أجل طرح أعمالهم مع حلول الموسم، وكثيراً ما يحرصون على التواجد حتى ولو بأغنية «سينجل».

فى السنوات الأخيرة مع حلول شهر رمضان مع الصيف تكون نقطة الانطلاق منتصف يوليو بعد انقضاء الشهر الكريم، وهو نفس الشىء لهذا العام ولكن كان الانتظار بسبب البطولة الأفريقية وتنظيمها فى مصر.

منذ أيام بدأت دعاية الألبومات أعلى الكبارى وعلى الفضائيات بالإضافة لإعلانات شركات المحمول التى تعتبر هى الأساس بالنسبة للمنتجين والمطربين لتحقيق الربح، بعد الأزمة الكبيرة التى تمر بها صناعة الموسيقى وانحدار مبيعات الألبومات بشكل ملحوظ.

صيف 2019 سيكون نقطة العودة لكثير من النجوم الذين ظلوا يؤجلون ألبوماتهم وأعمالهم لسنوات طويلة، ومنهم من ظل بعيدًا عن الساحة لفترة تجاوزت الـ 5 سنوات، بالإضافة لتواجد النجم الكبير عمرو دياب كالعادة بألبوم جديد، وهذا العام تحت عنوان «أنا غير»، ولكن الغريب حتى الآن هو اختفاء المطربات من سباق موسم الصيف وعدم الإعلان عن ألبوماتهن الجديدة، بالرغم من أن معظمهن يعمل فى ألبومه منذ أكثر من عام ونصف العام.

فى هذا التقرير نرصد الألبومات الغنائية لصيف عام2019، وعودة نجوم استمر غيابهم عن الساحة لما يزيد على خمسة أعوام.

البداية كانت مع المطرب رامى صبرى الذى طرح أغنيتين من

ألبومه الجديد بمجرد انتهاء شهر رمضان وهما «حاول تنسانى» و«أنا بابا»، محققين ردود أفعال كبيرة بين الجمهور.

رامى يطرح ألبومه الجديد مع حلول أغسطس المقبل، و كباقى زملائه انتظر حتى نهاية البطولة الأفريقية ليكون المناخ مناسبًا، ويضع رامى آمالًا كبيرة على الألبوم خاصة أنه الذى يشهد عودته للساحة بعد انتهاء أزمته الأخيرة مع التجنيد.

الألبوم يحمل عنوان «أنا بابا» ويضم 12 أغنية تعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين منهم «نادر عبدالله وأمير طعيمة ومدين ومحمد شفيق وتوما».

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ويعود هذا العام النجم مصطفى قمر الذى غاب عن الساحة لما يزيد على 6 سنوات، بعد آخر ألبوماته «أنا مطمن» عام 2013، فأعلن مصطفى عبر صفحاته الرسمية على مواقع «السوشيال ميديا» عودته هذا العام بألبوم جديد يطرحه خلال شهر أغسطس المقبل، وهو ما أسعد الكثير من عشاقه ومتابعيه.

مصطفى يضع اللمسات النهائية على الألبوم خلال الأيام الحالية ولم يستقر على الأغنية التى ستحمل عنوان الألبوم، ولكنه يشارك جمهوره عبر صفحات السوشيال ميديا بمقطوعات من أغانى الألبوم للاستقرار على عنوان الألبوم.

ويتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين منهم «رضا زايد وحمدى صديق وأيمن بهجت قمر وأشرف سالم وطارق مدكور وحميد الشاعرى»، ويضم الألبوم 12 أغنية.

وبالرغم من الأزمات التى تحوم حول ألبوم المطرب محمد فؤاد، إلا أنه

أكد طرح ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان «سلام» خلال شهر أغسطس المقبل، بعد غياب عن ساحة الغناء لما يقرب من 10 سنوات، منذ آخر ألبوماته «ابن بلد» الذى طرحه عام 2010.

فؤاد يخوض تجربة إنتاجية خاصة من خلال ألبومه الجديد، بعد تفعيله لجهة إنتاج خاصة به يديرها شقيقه قام بتأسيسها عام 2013، ولكن ينتظر فؤاد حل أزمة الألبوم، بعد أن أبرم شقيقه عقدًا مع جهة إنتاجية لتوزيع الألبوم منذ أكثر من 6 سنوات وفوجئت جهة التوزيع بطرح فؤاد لـ «البرومو» الخاص بالألبوم يحمل «لوجو» جهة إنتاجية أخرى، بالرغم من حصول شقيق فؤاد على دفعة مالية أولى من مبلغ التعاقد، ولكن فؤاد يعمل حالياً على التصالح وحل الأزمة بشكل ودى.

ألبوم فؤاد الجديد يضم 12 أغنية تعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين منهم «أمير طعيمة وأيمن بهجت قمر ومحمد يحيى ومدين وتميم».

وطرح النجم التونسى صابر الرباعى ألبومه الجديد «صابر 2019» منذ أيام، ويضم 10 أغنيات 5 منها باللهجة المصرية تعاون فيها مع «هانى عبدالكريم وسمير زكى ووليد سعد»، أما الشعراء والملحنون العرب فمنهم «سليم عبدالله وحازم جابر وصابر الزواغى»، وحقق الألبوم ردود أفعال قوية بين الجمهور فى جميع أنحاء الوطن العربى.

وأخيراً فاجأ النجم الكبير عمرو دياب محبيه بطرح «بوستر» ألبومه الجديد «أنا غير» الذى سيخوض من خلاله منافسة موسم صيف 2019، وكالعادة حقق البوستر أقوى ردود أفعال بين جماهير الوطن العربى، فيما أكد عدد من المقربين من عمرو أن الألبوم سيتم طرحه خلال النصف الثانى من شهر أغسطس المقبل.

ألبوم عمرو دياب يضم 12 أغنية يتعاون فيها مع نفس فريق عمل ألبوماته السابقة منهم «إسلام زكى ومحمد يحيى وأيمن بهجت قمر وعمرو مصطفى وحميد الشاعرى»، ولكن حتى الآن ما زال عمرو يتكتم على تفاصيل الألبوم، ولحين طرح الألبوم بالكامل سيقوم بطرح عدد من أغنيات الألبوم واحدة تلو الأخرى كنوع من الدعاية.