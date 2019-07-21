سوق التنين الصيني في دولة الإمارات العربية المتحدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عام 2004، افتتح السوق التجاري في منطقة الورسان بإمارة دبي، على مساحة 150 ألف متر مربع، وبجانبه منطقة للتخزين مساحتها 30 ألف متر مربع، أطلق عليه التنين لضخامة حجمه ولأنه صمم على هيئة تنين.
عام 2012، بدأت المرحلة الأولى من عملية توسعة السوق التجاري بتكلفة مليار درهم، ويعد أكبر مجمع تجاري صيني في منطقة الشرق الأوسط، ومن أفضل 10 أماكن سياحية في دبي، ويحتوي على 3950 متجرا لبيع المنتجات المختلفة، فضلا عن الماركات العالمية والتجارية والمقاهي والمطاعم المختلفة.
ويستقبل سوق التنين 100 ألف زائر يوميا على الأقل.
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