بطل "علاء الدين" ضيف مهرجان الجونة السينمائي بمصر

يستضيف مهرجان الجونة السينمائي الذي يقام في المنتجع الساحلي المطل على البحر الأحمر الممثل الكندي من أصل مصري مينا مسعود ليكون ضيف الدورة الـ3 التي تنطلق في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

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بدأ مسعود، 27 عاما، مشواره الاحترافي في 2011 من خلال الدراما التلفزيونية، وقدم أدوارا صغيرة قبل أن تذيع شهرته هذا العام مع استقبال دور السينما لفيلم "علاء الدين" من إنتاج شركة ديزني والذي حقق إيرادات قياسية عالميا.

وأعلن المهرجان، الذي يرعاه رجلا الأعمال المصريان سميح ونجيب ساويرس، في بيان، الأحد، أن دعوة مسعود جاءت "بتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لدعم الأجيال الثانية والثالثة من أبناء المهاجرين المصريين".

ويستقطب المهرجان، الذي يقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، والذي تصل قيمة جوائزه إلى 110 آلاف دولار، كبار نجوم وصناع السينما العربية والعالمية كل عام.