شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. انتهاء تصوير مسلسل "اللعبة" لشيكو وهشام ماجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتهي فريق عمل مسلسل "اللعبة" من تصوير العمل بشكل نهائي يوم الخميس المقبل، في ديكور مدينة الإنتاج الإعلامى، حيث كثف المخرج معتز التوني ساعات العمل، حتي يمكنه الانتهاء من تصوير المسلسل.

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مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو وهشام ماجد، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم أحمد فتحى ومحمد ثروت ومى كساب ودعاء رجب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى.

يذكرأن آخر أعمال شيكو وهشام ماجد فى الدراما مسلسل "خلصانة بشياكة" الذى عرض فى شهر رمضان من عام 2017، من بطولة أحمد مكى، أوس أوس، ويزو، إنعام سالوسة، بيومى فؤاد، انتصار، ملك قورة، وآخرين، إخراج هشام فتحى.