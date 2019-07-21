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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو والصور..تريلر جديد لمسلسل Watchmen المقرر عرضه أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون علي مسلسل " Watchmen " تريلر جديد للعمل الذي يعرض علي شبكة قنوات HBO ، وهو ما زاد عشاقي المسلسلات حماس لمتابعة أحداث " Watchmen " ، و مدة التريلر 3 دقائق جمعت عدد من لقطات العمل الذي سيبدأ عرضه شهر أكتوبر المقبل .
وخلال يوم واحد فقط حقق تريلرمسلسل " Watchmen " علي " يوتيوب " أكثر من 2.3 مليون مشاهدة .
مسلسل " Watchmen " شارك في بطولته عدد من نجوم العالم ومن أبرزهم ريجينا كينج و جيرمي ايرونز و غيرهم .
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