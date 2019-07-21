شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل شخصية ياسمين رئيس فى فيلم "لص بغداد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة ياسمين رئيس شخصية فتاة من أسرة بسيطة، فى أحداث فيلم "لص بغداد"، للنجم محمد إمام وتعمل فى مكتبة وتتورط في العديد من المشاكل بسبب محمد إمام، ومن المقرر أن تستأنف تصوير مشاهدها الأيام المقبلة مع إمام فى الديكورات الخاصة بالعمل.

وتسافر رئيس تايلاند مع إمام لتصور العديد من مشاهد الأكشن بجانبه ويستمر التصوير هناك فترة وتعود لإستكمال تصوير المشاهد الداخلية ضمن أحداث العمل خاصة وأنها حبيبة محمد إمام فى الفيلم.

يشارك فى بطولة فيلم "لص بغداد" كل من فتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن توتة، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.