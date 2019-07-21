فن ومشاهير

صور.. شاهد كيف احتفل مصطفى خاطر بعيد ميلاد خالد أنور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان مصطفى خاطر بعيد ميلاد الفنان الشاب خالد أنور، الذي يحل غدًا الإثنين.

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ونشر مصطفى صورًا له مع خالد، على حساب الشخصي بـ"إنستجرام"، وظهر مصطفى خاطر بصحبة خالد أنور وعلى ربيع وأحمد رزق وعلاء الشربينى، وسيد معوض، وكتب تعليق على الصور: كل سنة وأنت طيب يا لولو.

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يذكر أن خالد أنور شارك مصطفى خاطر في مسلسله "طلقة حظ" وتم عرضه في شهر رمضان الماضي، هو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، والمسلسل يعرض على قنوات الحياة وON و DMCوCBC.

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