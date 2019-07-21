الثلاثاء.. مؤلفات وطنية بدار الأوبرا فى ذكرى ثورة 23 يوليو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار احتفالات الثقافة المصرية بذكرى ثورة 23 يوليو تنظم دار الأوبرا المصرية احتفالية فنية تحييها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى فى الثامنة مساء الثلاثاء 23 يوليو على المسرح الكبير وتضم مجموعة من الأعمال الوطنية الخالدة التى صورت المشاعر الوطنية الجارفة لجموع الشعب. ومن جانبه قال الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا أن الاحتفالية تتضمن مجموعة من المؤلفات الحماسية لعظماء الملحنين منها الله يا بلادنا - والله وعرفنا الحب - حى على الفلاح - موسيقى هدية العيد لـ محمد عبد الوهاب، ع الدوار لـ أحمد صدقى، أم الصابرين لـ بليغ حمدى، إحنا الشعب - احلف بسماها لـ كمال الطويل، يا حبنا الكبير - أنا النيل مقبرة الغزاة لـ رياض السنباطى، محلاك يا مصر - أنت على الدفة - يا أغلى اسم فى الوجود لـ محمد الموجى ويؤديها كل من إبراهيم راشد، رضوى سعيد، هانى عامر، رحاب مطاوع، محمود عبد الحميد، نهاد فتحي، عصام محمود ورحاب عمر. Advertisements

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