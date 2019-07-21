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Jul 21, 2019
ضمن مهرجانات جونية الدولية، اطلقت فرقة “أدونيس” ألبومها الجديد بعنوان “12 ساعة”، وسط أجواء أكثر من رائعة سيطرت على الحفل، بوجود جمهور الفرقة الذي قصد جونية من مختلف المناطق اللبنانية، لمشاركة هذه الفرقة المميزة فرحة إطلاق الألبوم الجديد، وبالتالي الاستمتاع بالأغنيات التي لاقت نجاحًا كبيرًا وكان يرددها الجمهور بفرح وحماس، وهذا ما رصده موقع “الخليج 365” لذي كان متواجدًا في هذا الحفل الذي وُصف بالرائع والمميز.
الألبوم يتضمّن عشر أغنيات، وهي من كلمات المغني الرئيسي في الفرقة أنطوني خوري، ألحان أعضاء الفرقة، وتوزيع سليمان دميان وطارق مجدلاني. واللافت أن “خوري” كتب كلمات الاغنيات العشر في الطائرة خلال رحلة جوية قطعها من نيويورك إلى بيروت، ولذلك سُمي الألبوم “12 ساعة”.
وعند الاستماع الى أغنيات الألبوم، نلاحظ أنه وكما عودتنا فرقة “أدونيس” في جميع اصداراتها، تحرص على أن تكون الاغنيات ذات طابع رومانسي بعيدًا عن طرح قضايا سياسية او اجتماعية، حيث تعتمد على العاطفة والرومانسية، الامر الذي يجعلها تستقطب جمهورًا كبيرًا خصوصًا من الجيل الشبابي الذي كان حاضرا بقوة في حفل اطلاق الالبوم وراح يتفاعل مع الاغنيات بشكل مميز.
الجدير بالذكر أن فرقة أدونيس كانت قد مهّدت لألبومها من خلال طرحها لأغنية “ما بتمنالك” التي جاءت كأغنية منفردة على قناة الفرقة عبر موقع يوتيوب، كما صورتها على طريقة الفيديو كليب بتوقيع المخرج المبدع جاد شويري.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص- فرقة أدونيس تمتّع جمهورها بـ “12 ساعة” في مهرجانات جونية الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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