شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ديانا كرزون بشوف أخبار مصر الحبيبة فقط من ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت النجمة الأردنية ديانا كرزون، خلال تواجدها بفعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، أنها متابعة جيدة لموقع ”الخليج 365”، وتعلم أخبار مصر الحبيبة بحسب وصفها من خلاله.

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وأضافت كرزون، أنها مشتركة بالفعل فى كل صفحات الخليج 365 على السوشيال ميديا، لكونه موقعا راقيا على حد قولها، وأرسلت ديانا تحية خاصة للجمهور المصرى عبر الخليج 365، معلقة: "لى الشرف أن تتابعوا أخبارى من خلاله".

يذكر أن النجمة ديانا كرزون تستعد لإحياء حفل ضخم ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون يوم الخميس المقبل 25 يوليو، على المسرح الجنوبى بالمدينة الأثرية التى يحمل المهرجان اسمها.