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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..الكشف عن موعد العرض الأول لـThe Expanse..شاهد أول لقطات المسلسل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف القائمون علي مسلسل " The Expanse "عن موعد العرض الأول للموسم الرابع لـ The Expanse ومن المقرر أن تطلق سلسلة الخيال العلمي المشهورة عالميا يوم 13 ديسمبر على قناة Amazon Prime ، و ذلك حسب موقع " thewrap " .
وقد أطلق القائمون علي العمل "تيزر" علي موقع " يوتيوب" يكشف عن بدء عرض الموسم الرابع من " The Expanse " ، ومدة "التيزر" دقيقة جمعت لقطات سريعة من العمل.
مسلسل " The Expanse " شارك في بطولته عدد هائل من النجوم العالمين من أبرزهم ستيفن ستريت و كاس انفار و دومينيك تيبر و ويس شاتمان و توماس جاني، و غيرهم .
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو..الكشف عن موعد العرض الأول لـThe Expanse..شاهد أول لقطات المسلسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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