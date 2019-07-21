شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..الكشف عن موعد العرض الأول لـThe Expanse..شاهد أول لقطات المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف القائمون علي مسلسل " The Expanse "عن موعد العرض الأول للموسم الرابع لـ The Expanse ومن المقرر أن تطلق سلسلة الخيال العلمي المشهورة عالميا يوم 13 ديسمبر على قناة Amazon Prime ، و ذلك حسب موقع " thewrap " .

وقد أطلق القائمون علي العمل "تيزر" علي موقع " يوتيوب" يكشف عن بدء عرض الموسم الرابع من " The Expanse " ، ومدة "التيزر" دقيقة جمعت لقطات سريعة من العمل.

مسلسل " The Expanse " شارك في بطولته عدد هائل من النجوم العالمين من أبرزهم ستيفن ستريت و كاس انفار و دومينيك تيبر و ويس شاتمان و توماس جاني، و غيرهم .

Advertisements