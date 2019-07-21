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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر فستان جنيفر كونيلى من تصميم دار أزياء "Louis Vuitton" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد النجمة العالمية جنيفر كونيلي واحدة من أكثر النجمات في العالم بحثًا عن الإطلالة الراقية الأنيقة، حيث تنتقي أزياءها من أهم وأشهر الدور العالمية.
حضرت جنيفر كونيلي احتفالية "IMDboat party" وذلك علي هامش فعاليات "Comic-Con" لعام 2019، وظهرت كونيلي البالغة من العمر (48 عاما) مرتديه فستان "FLORAL" من تصميم دار أزياء "Louis Vuitton" وهو دار الأزياء المفضل لها، وقد وصل سعر التصميم إلى 3550 جنيها إسترلينيا.
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