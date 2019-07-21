شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى تطرب الجمهور فى ختام مهرجان عيد البحر فى آسفى.. "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحلة إلى ملكوت الموسيقى المغاربية الأصيلة خطفت بها المطربة ليلى جمهورها المغربي في مدينة آسفي الساحلية، إبان إحيائها حفل ختام مهرجان عيد البحر. توليفة غنائية مزجت بين روح موسيقى المشايخ مع الفلكلور المغربي القديم ولمسة من العصرية قدمتها ليلى على مدار ساعة ونصف من عمر إطلالتها الأولى على سكان ميناء آسفي، لتضع بها مسك الختام على ليالي النسخة الثانية من مهرجان عيد البحر. وكشفت ليلى خلال السهرة عن أغنيتها الجديدة "مضاني"، التى أعادت بها إحياء الموسيقى التراثية لمدينة وجدة، المنطلقة هي منها، ومنطقة شرق المغرب، المعروفة بمسمى موسيقى "المشيخة" أو موسيقى المشايخ، مع مزجها بلمسة من الموسيقى العصرية على طريقتها الخاصة. Advertisements وأوضحت ليلى ل الخليج 365، أن اسم الأغنية "مضاني" تعني بالدارجة المغربية "قواني" أو حعلني أقوى، أو بمعنى أدق "جعلنى أكثر حدة"، مثل ما يتم تحديد السكين لتصبح أقوى وأشد، وتنوى إطلاقها بشكل أغنية منفردة "سنجل" ومصورة عما قريب، ضمن بشائر ألبومها الغنائي الأول. ويعتبر عيد البحر الاحتفالية الفنية والثقافية الأولى من نوعها والأكبر فى المدينة المغربية الشهيرة بمكانتها فى عالم الصيد البحرى وتجارة السردين، ويهدف بالأساس للتعريف بالتراث البحرى للمنطقة وتشجيع الجانب السياحى والجغرافى لها، ويضم فى جعبته فعاليات موسيقية متنوعة المذاقات على هامش معارض وندوات خاصة بموروث المنطقة الثقافى وكل ما يتعلق بالأنشطة البحرية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليلى تطرب الجمهور فى ختام مهرجان عيد البحر فى آسفى.. "صور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.