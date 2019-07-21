شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جديد مينا مسعود ضيف مهرجان الجونة بمجال السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع النجم الشاب المصرى الكندى مينا مسعود أن يحتل مكانة متقدمة فى مجال السينما مؤخرًا ليس فقط لاختياره لتجسيد شخصية علاء الدين فى فيلم ديزنى"Aladdin" وإنما لأن الفيلم تخطت إيراداته المليون دولار أمريكى وهو الأمر الذى سيجعل من مينا واحد من أكثر النجوم قبولاً فى الفترة المقبلة خاصة بعد نجاح الفيلم عالميًا.

فى ظل نجاح فيلم Aladdin فى دور العرض يعمل مينا مسعود على فيلمين جديدين تستقبلهما دور العرض العالمية الأول هو فيلم Strange But True للمخرج روان أتال والذى يعرض فى سبتمبر المقبل والثانى هو فيلم أنيميشن بعنوان Lamya's Poem من إخراج أليكس كرونيمر.

من جانب آخر يستقبل مهرجان الجونة السينمائى النجم المصرى الكندى مينا مسعود ليكون ضيفًا على الدورة الثالثة من مهرجان الجونة والذى ينعقد فى الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر 2019.

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وهو المهرجان الذى شارك العديد من المشاهير العالميين، وخبراء صناعة السينما، فى كثير من الفعاليات والأنشطة السينمائية وضمن مساعيه لتوفير قنوات اتصال لمحترفى الأفلام المحليين، والإقليميين، والعالميين، للتواصل من خلالها، يرحب المهرجان بمسعود، الذى حقق فيلمه "علاء الدين" نجاحًا عالميًا واسعًا.

تأتى هذه المبادرة، بتعاون مهرجان الجونة السينمائى مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، من أجل دعم الأجيال الثانية، والثالثة من أبناء المهاجرين المصريين وتُمكِن هذه المبادرة المهرجان أن يصبح منصة مثالية لصناع الأفلام من كل الخلفيات والأصول وأن يوسع مداه فى دوائر الصناعة العربية والعالمية.