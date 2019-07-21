شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت زكريا وابنته "إيمى" يؤديان مناسك العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الفنان طلعت زكريا بصحبة ابنته "إيمى"، مناسك العمرة أثناء تواجدهما بالأراضى المقدسة داخل المملكة العربية السعودية، ونشرت إيمى طلعت زكريا صورة بصحبة والدها على حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "أجمل يوم ف حياتى.. اللهم اكتبها لكل من تمناها يارب".





يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017 وشارك فى بطولته دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرًا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف"بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.