- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رانيا يوسف تستمتع بإجازتها أمام البحر فى اليونان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافرت الفنانة رانيا يوسف إلى اليونان من أجل استكمال إجازتها الصيفية، وحرصت على قضاء بعض الوقت أمام البحر والاستمتاع بالمنظر هناك باعتباره واحدًا من أجمل وأروع المعالم في الطبيعة على حسب وصفها له.
رانيا يوسف
ومن المقرر أن تعود رانيا إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة لاستكمال نشاطها الفنى من جديد خاصة أنها تلقت عرضًا للمشاركة فى بطولة مسلسل جديد متعدد الحلقات للعرض فى الموسم الشتوى، وفور عودتها الى مصر ستلتحق بأسرة العمل بشكل رسمى.
رانيا يوسف على البحر
رانيا يوسف تستمتع باجازتها الصيفية
الفنانة رانيا يوسف
رانيا يوسف فى اليونان
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. رانيا يوسف تستمتع بإجازتها أمام البحر فى اليونان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.