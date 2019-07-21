شكرا لقرائتكم خبر عن اسمه فنانس وصاحب معمل علوم.. تفاصيل شخصية بيومى فؤاد فى "ديدو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان بيومى فؤاد فى فيلم "ديدو" للنجم كريم فهمى والمتوقع عرضه فى دور العرض السينمائى فى رأس السنة الميلادية المقبلة، وذلك بخلاف مشاركته فى فيلم "الطيب والشرس واللعوب" للنجم أحمد فتحى، والذى سيعرض فى عيد الأضحى المبارك المقبل فى دور العرض السينمائي.

يجسد بيومى شخصية تدعى " فنانس" فى فيلم "ديدو" وهو عالم مشهور ولديه معمل إختبارات يصنع لنفسه به عده تجارب ضمن أحداث الفيلم.

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وتدور أحداث "ديدو" حول تحول نجوم العمل إلى أقزام بصورة مبالغ فيها، ويرجع ذلك إلى فكرة "عقله الإصبع" وذلك فى إطار كوميدى، إلا أن شخصية بيومى فى الأحداث "عملاق".

جدير بالذكر أن فيلم "ديدو" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم منهم الفنان كريم فهمى، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، هدى المفتى، وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف، أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمى وإخراج عمرو صلاح .

كما يشارك بيومى فؤاد فى فيلم "الطيب والشرس واللعوب" كضيف شرف أمام النجوم، الفنان أحمد فتحى، محمد سلام، مى كساب، طارق الأبيارى، سيناريو وحوار رأفت رضا وإخراج رامى رزق الله.