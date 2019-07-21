شكرا لقرائتكم خبر عن إنجلينا جولي وسلمي حايك معا في فيلم The Eternals المقرر عرضه 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنضم رسميا النجمة العالمية إنجلينا جولي لعالم " مارفيل " الشهير ، و هو ما أكدته في " Comic-Con " لعام 2019 في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية .

فمن المقرر أن تشارك نجمة الأوسكار البالغة من العمر 44 عام في فيلم " The Eternals " وذلك حسب عدد من المواقع الفنية من ابرزها " جاست جيرد و " comicbookmovie " .

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كما يضم طاقم العمل عدد من أشهر نجوم هوليوود منهم النجمة العالمية سلمي حايك كما ينضم لفريق العمل الممثل الاسكتلندي ريتشارد مادن، و من المقرر أن يعرض الفيلم رسميا في دور السينما حول العالم خلال عام 2020 .