أحلام تهنئ إيلي صعب على زفاف جونيور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

هنأت المطربة الامارتية أحلام، مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب، على زفاف نجله الأكبر "جونيور"، وعروسه كريستينا مراد.

نشرت أحلام صورة لإيلي وزوجته، عبر حسابها على "تويتر"، وكتبت: "مبروك المصمم العالمي إيلي صعب وحرمه كلودين صعب زفاف نجله إيلي صعب جونيور يا رب يتهنى ويبارك لك فيه وتشوف أحفاد أحفاده أنت ووالدته ويارب تشوفون في ذريتكم كل ما تتمنونه من نجاح وسعادة".

زُف جونيور على عروسه في حفل أسطوري، أُقيم في لبنان، واستمر 3 أيام متتالية، حضره عدد كبير من المشاهير ونجوم الفن والمجتمع والموضة وخبراء التجميل من مختلف دول العالم.​