بالصور هاني شاكر ومحافظ الشرقية يفتتحان فرع نقابة الموسيقيين بالزقازيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

افتتح الفنان هاني شاكر "نقيب الموسيقيين" ود. ممدوح مصطفى غراب "محافظ الشرقية فرع نقابة المهن الموسيقية بشارع البوستة بمدينة الزقازيق، ليضم الموسيقيين من أبناء المحافظة ويقدم لهم أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية

وأكد محافظ الشرقية أن الفن الراقي بمثابة القوى الناعمة التي يمكن من خلاله المساهمة في بناء الوطن وتقدمه واستعادة مصر لمكانتها اللائقة بين الأمم مشيراً إلى أن الشرقية زاخرة بأعلام الفن والموسيقي والطرب وتضم مواهب فنية وثقافية تسهم وبشكل كبير في إثراء الحياة الفنية والثقافية في مصر

ومن جانبه أكد الفنان هاني شاكر نقيب عام المهن الموسيقية دعمه الكامل لفرع نقابة المهن الموسيقية بالشرقية، ورعايته للمواهب الفنية واكتشاف الأصوات الواعدة لتقديم فن راقٍ وجميل، متمنياً للقائمين على نقابة الموسيقيين بالشرقية إنجاز الأعمال المنوط بها وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية للموسيقيين متمنياً لهم التوفيق والسداد.

وكان الأستاذ الدكتور ممدوح مصطفى غراب محافظ الشرقية قد استقبل الفنان هاني عبدالعزيز شاكر نقيب عام المهن الموسيقية وأعضاء مجلس النقابة بمكتبه بالديوان العام لتعزيز أوجه التعاون بين المحافظة ونقابة المهن وتبادل محافظ الشرقية ونقيب الموسيقيين الدروع والهدايا التذكارية.