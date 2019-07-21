قبل انطلاق التصوير.. 9 أفيشات مبدئية لأبطال "ماكو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قبل انطلاق تصوير فيلم "ماكو"، طرحت الشركة المنتجة 8 أفيشات مبدئية لمعظم الفنانين المشاركين في بطولة الفيلم، وهم "ناهد السباعي، قصي خولي، بسمة، سارة الشامي، محمد مهران، خالد أنور، منة فضالي، منذر رياحنة"، وأفيش تاسع لصورة التقطت في أعماق البحر.
بدأ الإعداد للفيلم منذ حوالي عامين، وسوف يتم طرحه في أواخر العام الجاري، وتدور أحداثه عن العبارة "سالم اكسبريس" التي غرقت في في سفاجا بالبحر الأحمر، وسيتم تصوير جزء كبير منه تحت الماء، كما استعانت الجهة المنتجة بفريق جرافيك عالمي سبق وأن شارك في العديد من الأفلام العالمية.
الفيلم إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم، ومن المقرر أن ينضم لفريق الأبطال العديد من النجوم كضيوف شرف.
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