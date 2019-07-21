بالصور.. رانيا يوسف على شواطئ اليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بمجموعة صور لها خلال إجازتها الصيفية بإحدى المدن الساحلية، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وظهرت رانيا خلال الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، مرتدية فستانًا صيفيًا منقوشًا بعدة ألوان، وقبعة ونظارة شمس، ونالت الصور إعجاب الجمهور.

تقضي الفنانة رانيا يوسف إجازتها الصيفية برفقة بناتها، في اليونان.

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف انتهت من تصوير مسلسل "مملكة إبليس" تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.