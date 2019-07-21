بسمة بوسيل على البحر في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

خضعت الفنانة بسمة بوسيل زوجة المطرب تامر حسني، لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وظهرت بوسيل في الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانًا ناعمًا، وهي تقف على شاطي البحر، ونالت الصور إعجاب الجمهور.

وتحرص بسمة -زوجة المطرب تامر حسني- على التواصل مع جمهورها بنشر عدد من الصور والفيديوهات لحياتها الشخصية عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.