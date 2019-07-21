وجه الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي رسالة عبر مقطع فيديو نشره بحسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” لنجم المواقع والمدون الإماراتي بدر خلف حيث قال: “بدر خلف الملافظ سعد واحترم المتابعين على الأقل وإلا سأضطر لشن حملة قانونية لإقفال حسابك”. وكان بدر خلف قد أثار موجة من الجدل بعدما ظهر في مقطع فيديو منذ أيام وهو بالمكياج للترويج لأحمر الشفاه ، حيث ظهر خلاله وهو يغلف رأسه بمنشفة استحمام، ويضع على وجهه قناع عناية بالبشرة باللون الأبيض كما ظهر في فيديو آخر وهو يضع حلق في أذنه.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. صالح الجسمي يحذر بدر خلف: الملافظ سعد وانتبه! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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