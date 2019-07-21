الطلاق الصادم يسيطر على نجوم الفن

سيطر وحش الطلاق على نجوم الفن، حيث انفصل الفنان أحمد فلوكس عن زوجته الفنانة هنا شيحة، وذلك بعد قصة حب عاشها الثنائي، منذ شهر أكتوبر الماضي، ليكتب نهاية تلك القصة الانفصال الصادم .

وكان قد تم التعرف بين الثنائي من خلال كواليس مسلسل "نصيبى وقسمتك"، وهو العمل الذي شهد على قصة حبهما، وقد قررا الطلاق لأسباب خاصة بهما، ورغم ذلك لا تزال هناك علاقة ودية تجمعها الاحترام بين الطرفين.

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و لم تكن تلك الحالة الوحيدة في الوسط الفني، فقد أكد

الفنان محمد الشرنوبي انفصاله عن خطيبته المنتجة سارة الطباخ، قائلاً: "سارة إنسانة جميلة وجدعة جداً الموضوع بعد كده تطور من صداقة لعلاقة حب وبقى فيه ما بينا ثقة واحترام، بس دي كانت بداية مشاكل قوية جداً حصلت لي في حياتي أهمها عدم رضا أبويا عن العلاقة دي بسبب أن فرق السن بيني، وبينها ١٥ سنة، وده كان السبب الرئيسي إن أبويا مكانش موجود في فيديو قراية الفاتحة اللي معظم الناس شافته، وفضل أبويا زعلان مني فترة وماتصالحناش غير لما حضرلي أول حفلة أعملها في حياتي، و بعد مرور 3 شهور من قراية الفاتحة تم فسخ الخطوبة، وما كناش لسه ساعتها اشتغلنا على الألبوم.. ولو مش حابه نكمل شغل خلينا أصحاب أحسن.. وكان فيه محاولات معايا من ناس كتير مشتركة ما بيننا عشان يصلحوا الموضوع لأكتر من شهر.. ووافقت إننا ندي نفسنا فرصة تانية كتجربة عشان كان عندي مشكلات كتير في طريقة التعامل.. ورجعنا وكانت الحياة كويسة في الأول ورجعنا نشتغل تاني وبعد فترة بدأت المشكلات ترجع تاني وبشكل أسخف واتسببت في مشكلات كبيرة".