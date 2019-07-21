يواصل الفنان محمد إمام تصوير مشاهده الأخيرة فى فيلمه الجديد "لص بغداد"، والذى كان صور منه مجموعة من المشاهد قبل أن تتوقف عملية التصوير من أجل مسلسل"هوجان" الذي تم عرضه فى رمضان الماضي.
ومن المقرر الانتهاء من تصوير مشاهد العمل بالكامل نهاية يوليو الجاري، على أنيتم بعد ذلك البدء في مراحل ما بعد التصوير التي تشمل أعمال المونتاج والمكساج.
"لص بغداد" يشارك في بطولته بجانب محمد إمام كل من: "أمينة خليل، فتحي عبدالوهاب ياسمين رئيس، صلاح عبدالله، أحمد رزق، محمد عبدالرحمن."
كانت هذه تفاصيل خبر الانتهاء من تصوير "لص بغداد" نهاية يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.