الانتهاء من تصوير "لص بغداد" نهاية يوليو

يواصل الفنان محمد إمام تصوير مشاهده الأخيرة فى فيلمه الجديد "لص بغداد"، والذى كان صور منه مجموعة من المشاهد قبل أن تتوقف عملية التصوير من أجل مسلسل

"هوجان" الذي تم عرضه فى رمضان الماضي.

ومن المقرر الانتهاء من تصوير مشاهد العمل بالكامل نهاية يوليو الجاري، على أن

يتم بعد ذلك البدء في مراحل ما بعد التصوير التي تشمل أعمال المونتاج والمكساج."لص بغداد" يشارك في بطولته بجانب محمد إمام كل من: "أمينة خليل، فتحي عبدالوهاب ياسمين رئيس، صلاح عبدالله، أحمد رزق، محمد عبدالرحمن."