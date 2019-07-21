الخميس.. نيكول سابا في الساحل الشمالي

تحيى الفنانة نيكول سابا حفلًا غنائيًّا فى إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى ضمن حفلات صيف 2019، يوم الخميس الموافق 25 يوليو الجاري. وأعلنت الفنانة نيكول سابا عن موعد ومكان الحفل، حيث نشرت بوستر الحفل عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "مستنياكو الخميس اللى جاى فى الساحل الشمالى علشان نغنى ونرقص ونولعها مع بعض". نشرت بوستر الحفل عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "مستنياكو الخميس اللى جاى فى الساحل الشمالى علشان نغنى ونرقص ونولعها مع بعض". يذكر أن الفنانة نيكول سابا طرحت سابقاً كليب بعنوان "صورة سيلفي"، و هو من كلمات مصطفى حسن، و ألحان محمد رحيم، و توزيع توما، كما تخطى الكليب حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. Advertisements

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