بالفيديو.. برومو ألبوم "فارق معاك" لـ رامي صبري

طرح الفنان رامي صبري برومو ألبومه المقبل "فارق معاك"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم يوم الخميس الموافق 1 أغسطس الشهر المقبل. المقرر أن يتم طرح الألبوم يوم الخميس الموافق 1 أغسطس الشهر المقبل. يذكر أن الفنان رامي صبري طرح مؤخراً أغنية بعنوان "أنا بابا"، و هي من كلمات هاله علي، و ألحان عزيز الشافعي، و توزيع جلال الحمداوي.

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