بالصور.. نانسي عجرم تتألق في حفل الأردن

تألقت النجمة نانسي عجرم في حفل غنائي ضخم ضمن فعليات مهرجان جرش، حيث نشرت صور إطلالة حفلها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و ظهرت من خلالها بفستان سواريه ساحر باللون الكافيه. ظهرت من خلالها بفستان سواريه ساحر باللون الكافيه. وقدمت الفنانة نانسي عجرم باقة لامعة من أغانيها القديمة و الحديثة من بينها: "بدنا نولع الجو"، "ياطبطب"، "أنت إيه"، "قول تانى كدة"، "مستنياك"، "بتعلق فيك"، "الحب زى الوتر"، "ليا". بينها: "بدنا نولع الجو"، "ياطبطب"، "أنت إيه"، "قول تانى كدة"، "مستنياك"، "بتعلق فيك"، "الحب زى الوتر"، "ليا". يذكر أن الفنانة نانسى عجرم أحيت مؤخراً فى السعودية ضمن سلسلة حفلات موسم جدة، التى تقيمها الهيئة العامة للترفيه. Advertisements

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