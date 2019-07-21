برومو بحبه لعمرو دياب يتصدر مشاهدات يوتيوب

تصدر البرومو الدعائي لأغنية الهضبة عمرو دياب الجديدة"بحبه" المركز الثالث في صدارة المشاهدات على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان:محمد يحيى،توزيع:أسامة الهندي، وبلغت عدد مشاهدات الـ"برومو" أكثر من 700 ألف مشاهدة، وتم طرح الأغنية بالكامل مساء

أمس

يذكر ان دياب سيصدر ألبومه الجديد "أنا غير" في الفترة الصيفية المقبلة، ومن المتوقع أن يضم 10 أغنيات، ويأتي الألبوم بعد طرح "كل حياتي" صيف 2018.