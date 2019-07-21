نشرت الفنانه رانيا يوسف مجموعة صور جديدة, وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". ظهرت "يوسف" فى الصور بإطلالة رائعة، فكانت ترتدى فستانًا ملونًا من أمام البحر، معلقة: "أن البحر هو واحد من أجمل المعالم السياحية فى الطبيعة". البحر، معلقة: "أن البحر هو واحد من أجمل المعالم السياحية فى الطبيعة". Advertisements ويذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف, مسلسل "كأنه إمبارح", وشاركها في العمل كلاً من "محمد الشرنوبي, أحمد وفيق, هند المفتي, خالد أنور, مايان, أحمد خليل ". إمبارح", وشاركها في العمل كلاً من "محمد الشرنوبي, أحمد وفيق, هند المفتي, خالد أنور, مايان, أحمد خليل ".

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور..رانيا يوسف تستمتع بإجازتها في اليونان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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