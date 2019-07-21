بالصور..هبة مجدي تؤدي مناسك العمرة

نشرت الفنانة هبة مجدي صورة لها أمام الكعبة، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام " . معلقة عليها قائلة "الحمدلله" . وقد أتت زيارتها للحرم بعد انتهائها من عرض مسرحية "الملك لير" في جدة. "الملك لير" في جدة. وجدير بالذكر أن اخر أعمال هبة مجدي مسلسل "ولد الغلابة" الذي تم عرضه في رمضان السابق حيث شارك في بطولته أحمد السقا، مي عمر، محمد ممدوح ، إنجي المقدم، إدوارد، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي. شارك في بطولته أحمد السقا، مي عمر، محمد ممدوح ، إنجي المقدم، إدوارد، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.

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