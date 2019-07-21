بالفيديو..نوال الزغبي تتخطى حاجز المليون ونصف بالكليب الثلاثي

اجتاز الكليب الجديد للفنانة نوال الزغبي، حاجز المليون ونصف مشاهدة، الذي احتوى على 3 أغنيات"كده باي، جوه قلبه، صبح صبح"، وتم طرحه على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".
أغنية "كده باي" من كلمات:أيمن بهجت قمر،ألحان:عمرو مصطفى، أغنية جوه قلبه كلمات :أمير طعيمة، ألحان:عمرو مصطفى، أغنية صبّحصبّح من كلمات وألحان:عمرو المصري.
يذكر أن نوال قد طرحت ألبومها الأخير "كده باي" في فبراير الماضي، عبر "يوتيوب"، وضم 10 أغنيات أبرزهم "كده باي، محاية، مش خايفة، اللي براسي عملتو، آه ياسيدي، ميت وجع".
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