بالصور.. مصطفى و حسين فهمي يخطفان الأنظار في الساحل الشمالي

نشرت زوجة الفنان مصطفى فهمي السيدة فاتن موسى مجموعة صور، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". تضمنت الصور مجموعة من الأصدقاء برفقة مصطفى فهمي وزوجته وشقيقه الفنان حسين فهمي في إحدى قرى الساحل الشمالي. Advertisements تميز الأخوان حسين و مصطفى فهمي بظهورهما في الأوقات الصيفية من كل عام بألوان وملابس شبابية ملفته للأنظار. في الأوقات الصيفية من كل عام بألوان وملابس شبابية ملفته للأنظار.

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