"بيومي فؤاد" فنانس في "ديدو" ويرفع شعار ضيوف الشرف لديهم بصمه فعلية في "الطيب والشرس واللعوب"



يشارك الفنان "بيومي فؤاد" في فيلم "ديدو" للنجم كريم فهمي والمتوقع عرضه في دور العرض السينمائي في رأس السنة الميلادية المقبلة وذلك بخلاف مشاركته في فيلم "الطيب والشرس واللعوب" للنجم أحمد فتحي والذي سيعرض في عيد الأضحى المبارك المقبل في دور العرض السينمائي.

وأكد.. "فؤاد" بأنه يجسد شخصية تدعي " فنانس" في فيلم "ديدو" وهو عالم مشهور ولديه معمل إختبارات يصنع لنفسه به عده تجارب وغيرها من الأحداث الذي سترونها إثناء المشاهدة .

أضاف.. "فؤاد" بأن تدور أحداث "ديدو" حول تحول نجوم العمل الي أقزام بصوره مبالغ فيها ويرجع ذلك الي فكرة "عقله الأصبع" وذلك في إطار كوميدي.



وأضاف.. "فؤاد" بأنه في "ديدو" عملاق الا وهي الشخصية الطبيعية لاي إنسان ولن يتحول الي قزم وترجع فكرة تحول النجوم الي أقزام الي رصد ميزانية ضخمة لما تحتويه من أعمال جرافيكس كثيرة وهذا يرجع الي الجهه الإنتاجية المشرفه.

وجدير بالذكر بأن فيلم "ديدو" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم الا وهم الفنان كريم فهمي ‘ بيومي فؤاد ‘ أحمد فتحي ‘ حمدي الميرغني ‘ محمد ثروت ‘ هدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف الا وهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو وغيرهم وهو من إنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي ومن سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح .

وأضاف.. "فؤاد" بأنه يشارك في فيلم "الطيب والشرس واللعوب" كضيف شرف ولكن ببصمه مختلفة ستظل في قلوب الجماهير وذلك في إطار كوميدي بحت.

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وجدير بالذكر بأن فيلم " الطيب والشرس واللعوب " يتضمن نخبه من النجوم الا وهم الفنان أحمد فتحي ‘ محمد سلام ‘ مي كساب ‘ بيومي فؤاد ‘ طارق الأبياري وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج إيهاب السرجاني ومن سيناريو وحوار رأفت رضا وإخراج رامى رزق الله.