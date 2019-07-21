إنفوجراف.. أشهر 10 أفلام في تاريخ السينما الصينية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصدت السينما الصينية خلال العقد الأخير كثيراً من الجوائز المهمة ضمن المهرجانات الدولية، ما كرّس وجودها وزاد من الاهتمام بها.
وجذبت مبيعات شباك التذاكر بالصين انتباه العالم في السنوات الأخيرة، بعدما تجاوز سوق الأفلام نظيره الياباني، وباتت فكرة أن تصبح البلاد مركز إنتاج سينمائي دولي بعد هوليوود أمراً وشيكاً.
الإنفوجراف التالي يستعرض أبرز 10 أفلام في تاريخ السينما الصينية.
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