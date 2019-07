خريطة مارفل حتى 2021: أنجلينا جولي تدخل العالم السحري

أعلنت مارفل، الأحد، تفاصيل المرحلة الرابعة من عالمها السينمائي، وكشفت الأفلام والمسلسلات التي ستعرض ضمن خطتها الجديدة.

وكشفت مارفل السينمائية المملوكة لشركة والت ديزني، على لسان رئيسها كيفين فيجي، ضمن فعاليات مؤتمر "كوميك كون" بمدينة سان دييجو الأمريكية، النقاب عن مجموعة جديدة من أفلام الأبطال الخارقين ستقدمها على مدى العامين المقبلين.

ويشارك في بطولة تلك الأعمال من بطولة نجوم كبار مثل أنجلينا جولي في فيلم (ذي إتيلرنالز) "الخالدون"، وماهرشالا علي في إعادة تقديم لفيلم (بليد)، وناتالي بورتمان في نسخة نسائية من شخصية (ثور).

وترسم خطة مارفل الطريق الذي ستسير عليه بعد فيلمها الناجح (أفنجرز: إند جيم) "المنتقمون: لعبة النهاية"، الذي قالت ديزني إنه سيصبح أعلى الأفلام تحقيقا للإيرادات في التاريخ ليتخطى بذلك فيلم (أفاتار) الذي أنتج عام 2009.

المرحلة الرابعة من عالم مارفل

ووفقا لموقع "سي نت"، فإن المرحلة تتضمن 5 أفلام و6 مسلسلات، منها أجزاء جديدة تكميلية لأعمال من مراحل عالم MARVEL السينمائي السابقة، والمسلسلات ستكون لشخصيات مشتقة من أفلام المراحل السابقة أيضا.





وفيما يخص الأفلام، تم الإعلان عن أن المرحلة الرابعة ستشهد طرح فيلم SHANG-CHI and the legend of the rings، وسيكون أول فيلم يشهد ظهور بطل خارق من أصول آسيوية في بطولة مطلقة، وسيكون الفيلم من بطولة "سيمو ليو" و"أكوافينا" و"توني ليونج"، ومن المقرر طرحه بصالات العرض في فبراير/شباط 2021.

كما تتضمن المرحلة فيلم THE ETERNALS الذي ستقوم ببطولته أنجلينا جولي، وريتشارد مادن، وكوميل ناجياني، ولورين رايدلوف، وسلمى حايك، ومن إخراج كلوي زهاو، ويطرح بصالات العرض في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

واعتلت جولي المسرح أمام جمهور يقدر بنحو 6500 شخص مع نجوم آخرين اختيروا لمشاركتها بطولة فيلم "الخالدون" مثل ريتشارد مادن، وكميل نانجياني، وسلمى حايك، وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الكائنات الفضائية الخالدة.

وردا على سؤال عن استعدادها لأداء شخصية ثينا في الفيلم، قالت جولي: "سأعمل بجد أكبر 10 مرات، نعلم جميعا المهمة التي نحن بصددها ونعلم ما تستحقون، لذلك سنعمل جميعا بجد شديد، لذلك أخضع للتمرين وأشعر بالحماس".

ومن المسلسلات التي ستعرض قريبا، THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER، المقتبسة شخصياته من أفلام CAPTAIN AMERICA، ومن بطولة أنتوني ماكي، وسباستيان ستان، وسيعرض في خريف 2020 على قناة ديزني+.

ومسلسل WANDAVISION، المقتبسة شخصياته من فيلم AVENGERS : AGE OF ULTRONE، وسيكون من بطولة إليزابيث أولسن، وبول بيتاني، ويعرض في ربيع عام 2021 على قناة ديزني+.

ومسلسل LOKI، المأخوذة أحداثه من شخصية لوكي من أفلام THOR، ويظهر في دور البطولة النجم توم هدلستون، ويعرض المسلسل في ربيع عام 2021 على قناة ديزني+.

ومن الأفلام التكميلية، سيكون ضمن المرحلة الرابعة الجزء الثاني من فيلم DOCTOR STRANGE، الذي يجسد دور البطولة فيه النجم بينديكت كومبارباتش، وسيشاركه في بطولة الجزء الجديد النجمة إليزابيث أولسن، وسيخرجه سكوت دريكسون، وسيكون الجزء الجديد بعنوان DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS.

وضمن مسلسلات المرحلة الرابعة أول مسلسل رسوم متحركة تشرف على إنتاجه استديوهات MARVEL بشكل مباشر، وهو مسلسلWHAT IF..؟، ويشارك في بطولته في أداء أصوات الشخصيات الرئيسية النجم جيفري رايت، الذي يؤدي صوت شخصية The Watcher، ويعرض المسلسل على قناة ديزني+، في صيف عام 2021.

ومن المسلسلات أيضاً، مسلسل HAWKEYE، المأخوذة أحداثه من الشخصية التي تحمل الاسم نفسه وسبق لها الظهور في أفلام AVENGERS من بطولة النجم جيرمي رينر، ويعرض في خريف عام 2021، على قناة ديزني+.

ومما أسعد عشاق عالم MARVEL السينمائي عودة شخصية THOR في جزء رابع من بطولة النجم كريس هيمسورث، إضافة لعودة النجمة نتالي بورتمان في دورها الذي ظهرت به كحبيبة شخصية THOR، جين فوستر في الجزء الأول والثاني.

وسيخرج الفيلم الرابع لـTHOR، المخرج تياكا وايتيتي، الذي أخرج الجزء الثالث من السلسلة، وسيكون عنوان الجزء الرابع THOR: LOVE AND THUNDER، ويعرض في يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

كما ستتضمن المرحلة الرابعة من عالم MARVEL السينمائي، أول فيلم مخصص لشخصية BLACK WIDOW التي تجسدها النجمة سكارليت جوهانسن، وسيعرض في الأول من مايو/أيار 2020.

وقدمت النجمة سكارليت جوهانسون لقطات ترويجية لفيلمها (بلاك ويدو) "الأرملة السوداء" الذي ينتمي لنوعية أفلام الحركة، وقالت في مقابلة إن تقديم فيلم بمفردها لإحدى شخصيات أفنجرز الشهيرة كانت تجربة "تسلب العقل".

وأخيرًا ستتضمن المرحلة الرابعة طرح مسلسل لشخصية صائد مصاصو الدماء BLADE، والذي سيجسدها النجم الحاصل على الأوسكار ماهرشالا علي، ولم يتم الكشف عن الموعد الرسمي لعرض المسلسل حتى الآن.

وفاجأ "علي" الفائز بجائزتي أوسكار عن دوره في فيلمي (مونلايت) و(جرين بوك) "الكتاب الأخضر" الحضور بالصعود إلى المسرح مرتديا قبعة رياضية عليها كلمة "بليد"، وهو اسم الشخصية التي أداها الممثل ويسلي سنايبس في فيلم بالعنوان نفسه عام 1998، ولم يكشف عن تفاصيل لكن الحشد هلل ابتهاجا.

وستكون الأفلام جزءا من المرحلة الرابعة لعالم مارفل السينمائي، الذي بدأ عام 2008 بفيلم (أيرون مان) "الرجل الحديدي" وحصدت أفلامه أكثر من 22 مليار دولار في شباك التذاكر على مستوى العالم.

وأعلن كيفن فيج، رئيس استوديوهات مارفل، عن التخطيط لفيلم جديد من أفلام (فانتاستيك فور) "المدهشون الأربعة" وأجزاء جديدة لفيلمي (بلاك بانثر) "الفهد الأسود"، و(كابتن أمريكا).