نانسي عجرم تُشعِل الأجواء في مهرجان "جرش"

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""الخليج 365"" من بيروت: أحيت الفنانة نانسي عجرم أمسيتها ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ34، على المسرح الجنوبي، حيث احتشد الآلاف في انتظارها.

وأشعلت الأجواء بباقة من أغنياتها بينها: "ما تيجي هنا، بدنا نولّع الجو، عم بتعلّق فيك، شيخ الشباب، من اليوم، ومعاك، معقول الغرام"، بالإضافة لأغنية "آه ونص" التي نفذتها برقصها وتفاعلها كما في أجواء كليب الخاص بها.

يُذكر أن عجرم لبّت العديد من طلبات الجمهور رغم كونها منهكة بعد سفرٍ سريع بعيد مشاركتها بإحياء حفل زفاف نجم المصمم العالمي إيلي صعب. كما أنها استقبلت المحبين وطلبت من رجال الأمن التعامل معهم بهدوء واحتملت الضغط لالتقاط الصور معهم حيث كانت في استقبالها زفّة قدّمتها لها فرقة كشافة عزفت أغنية "بدنا نولّع الجو" فور وصولها إلى الفندق المقيمة فيه.

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