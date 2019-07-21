رويدا عطية تُطلِق كليب "كيفك يا حب"

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""الخليج 365"" من بيروت: أطلقت الفنانة رويدا عطية فيديو كليب أغنية "كيفك يا حب" عبر قناتها الرسمية على YouTube وعلى جميع الشاشات العربية بعد أن لاقت تفاعلاً واسعاً لدى الجمهور العربي، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن الأغنية من كلمات عمر ساري و ألحان محمد بشار، توزيع رامي رئيس وإنتاج المولى بروداكش. فيما تم تصوير الكليب في لبنان تحت إدارة المخرج سامر محمود ما بين مطار رفيق

الحريري الدولي و مدينه صيدا.

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فيما يلي رابط الكليب: