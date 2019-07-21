شكرا لقرائتكم خبر عن "‎AvengersEndgme" يحقق أعلى إيرادات فى تاريخ السينما ويتخطى "‎ "Avatar والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تربع فيلم الأكشن والخيال العلمى Avengrs: Endgame، على قائمة الافلام الاكثر تحقيقاً للإيرادات فى التاريخ بعد كسره للرقم القياسي المسجل باسم فيلم avatar.

وتمكن فيلمAvengrs:Endgameمن تحقيق إيرادات بلغت 2.8 مليار دولار و ليتخطي الرقم المسجل باسم avatarوالذى كان حقق 2.77 مليار دولار.

وبالرغم من انتهاء السباق بشكل رسمي بخروج فيلم Endgame من دور العرض، إلا أن شركة مارفل واصلت المنافسة بطرح الفيلم مرة آخرى بمشهد إضافى جديد فى الفيلم يوم 24 يوليو الجارى، ليعود الفيلم لحصد ملايين الدولارات مرة آخرى.

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وبالفعل تحقق ما أشارت إليه التقارير الأجنبية أن فيلم مارفل ا سيتخطى الإيرادات التى حققتها شركة ديزنى بفيلمها Avatar ليقترب من حاجز الـ 3 مليار دولار إيرادات ليتربع على عرش الاكثر تحقيقاً للإيرادات لسنوات طويلة قادمة.

ودار الجزء الجديد حول حرب "Avengers" مع "ثانوس" فى محاولة منهم للعودة بالزمن وجمع الأحجار الـ6 اللانهائية التى أدت إلى اختفاء نصف سكان الأرض فى الجزء الثالث، ليتمكنوا من إعادتهم من جديد إلى الأرض، جنبا إلى جنب مع القضاء على "ثانوس" لتخليص العالم من شره.

والفيلم من بطولة روبرت داونى جونيور وكريس هيمزورث وسكارلت جوهانسون وآخرين فى دور أبطال خارقين يحاربون الشرير ثانوس الذى يلعب دوره جوش برولين، والفيلم هو ذروة قصة سُردت على مدى 22 من أفلام استديوهات مارفل على مدى عشر سنوات.