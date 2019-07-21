شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا استعرضت سكارليت جوهانسون رسمتى "تاتو" أسفل صدرها.. شوف الصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرفت النجمة العالمية سكارليت جوهانسون بأنها واحدة من أرقى وأجمل نجمات هوليوود، وذلك منذ ظهورها الأول على الساحة. فاجأت أمس سكارليت جوهانسون محبيها ومعجبيها بإظهارها رسمتي "تاتو" رسمتهما أسفل منطقة الصدر وذلك أمس السبت خلال حضورها إحدى الفعاليات الخاصة بـ"Comic-Con International". وتعرف النجمة الشهيرة التى تمتلك 6 رسومات تاتو على جسدها أنها عاشقة لهذا الفن "رسم التاتو"، وكانت إحدى رسومات التاتو الجديدة الخاصة بسكارليت جوهانسون البالغة من العمر 34 عامًا عبارة عن "وردة" والرسمة الأخرى "جناجين"، وظهر التاتو بوضوح كون جوهانسون كانت ترتدى ملابس شفافة من البطن. Advertisements

سكارليت جوهانسون

سكارليت جوهانسون

سكارليت جوهانسون

سكارليت جوهانسون (4)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هكذا استعرضت سكارليت جوهانسون رسمتى "تاتو" أسفل صدرها.. شوف الصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.