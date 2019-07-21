شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عبد العزيز يعقد جلسات عمل للبدء فى تحضيرات فيلمه "خالد بن الوليد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المخرج سامح عبد العزيز جلسات عمل مع مؤلفى فيلمه الجديد "خالد بن الوليد"، أمين جمال ومحمود محرز للوقوف على التفاصيل النهائية للفيلم الأيام المقبلة، قبل انطلاق تصوير الفيلم، ويقوم ببطولته كل من النجم على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن وكريم عفيفى، وهناك بطلة يتم اختيارها الفترة الحالية ليتم التعاقد معها.

ومن المعروف أن على ربيع ومحمد عبد الرحمن جمعهما عمل سينمائى مع المخرج سامح عبد العزيز بعنوان "خير وبركة" وشارك فى بطولته الفنانة مى سليم، وبيومى فؤاد، وتارا عماد، ومحمد سلام، وكريم عفيفى، ومن تأليف شريف نجيب وجورج عزمى.