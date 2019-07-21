- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عبد العزيز يعقد جلسات عمل للبدء فى تحضيرات فيلمه "خالد بن الوليد" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المخرج سامح عبد العزيز جلسات عمل مع مؤلفى فيلمه الجديد "خالد بن الوليد"، أمين جمال ومحمود محرز للوقوف على التفاصيل النهائية للفيلم الأيام المقبلة، قبل انطلاق تصوير الفيلم، ويقوم ببطولته كل من النجم على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن وكريم عفيفى، وهناك بطلة يتم اختيارها الفترة الحالية ليتم التعاقد معها.
ومن المعروف أن على ربيع ومحمد عبد الرحمن جمعهما عمل سينمائى مع المخرج سامح عبد العزيز بعنوان "خير وبركة" وشارك فى بطولته الفنانة مى سليم، وبيومى فؤاد، وتارا عماد، ومحمد سلام، وكريم عفيفى، ومن تأليف شريف نجيب وجورج عزمى.
كانت هذه تفاصيل خبر سامح عبد العزيز يعقد جلسات عمل للبدء فى تحضيرات فيلمه "خالد بن الوليد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.