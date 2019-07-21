زوجة سامح حسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري سامح حسن جمهوره في صورة حديثة له مع زوجته عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

سامح ظهر في الصورة وهو يجلس بجوار زوجته السيدة وسام حامد، وظهرت بحجابها، واكتفى الفنان بوضع قلب أمام اسم زوجته في التعليق.

الفنان المصري تلقى عدد كبير من تعليقات الجمهور التي تغزلت في زوجته المحجبة الجميلة، ودعا لها الفانز أن تظل على حجابها، واعتبر الثنائي نموذج جيد يحتذى به.

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كما تلقى سامح حسين عبارات الإ‘جاب من أصدقائه بالوسط ومنهم الفنانة مي كساب والفنانة سهر الصايغ.

الفنان الشاب لا يحب الظهور كثيرا مع عائلته، ولكنه من وقت لآخر ينشر صور بناته وصوره مع زوجته.

سامح حسين ينشغل حاليا بالعرض المسرحي «المتفائل»، والذي يقدمه على المسرح القومي بالعتبة، عن وراية كانديد لفولتير، ويخرج العمل إسلام إمام.

المسرحية يشارك ببطولتها سهر الصايغ، أحمد صيام، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، تامر الكاشف، زكريا معروف، مصطفى سامى، أمجد الحجار، آيات مجدى، طارق راغب، احمد سمير، نانسى نبيل، أمجد ايهاب، عبده بكري.