بعد ضجة واسعة وفترة زواج قصيرة .. طلاق أحمد فلوكس وهنا شيحة رسميًا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وقع الطلاق بين الفنان المصري أحمد فلوكس وزوجته الفنانة هنا شيحة، وذلك بعد زيجة قصيرة استمرت لعدة أشهر فقط، بعد قصة حب قصيرة جمعتهما خلال تصوير مسلسل “نصيبي وقسمتك2”.

فلوكس وهنا انفصلا منذ 3 شهور، حيث اتخذا قرار الطلاق لأسباب خاصة بهما، ورغم ذلك فأنهما مازالا على اتصال، حيث يكن كل منهما للآخر كل مشاعر الود والاحترام لبعضهما، وذلك بحسب موقع “اليوم السابع”.

وكانت الفنانة المصرية هنا شيحة قد احتفلت بعقد قرانها إلى الفنان أحمد فلوكس مساء السبت 20 أكتوبر، وقد طاردتهما شائعات الإنفصال على مدار فترة زواجهما القصيرة.

Advertisements

وأثار أحمد فلوكس الشكوك مؤخرا حول علاقته بهنا شيحة، بسبب منشور عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام».

ونشر أحمد فلوكس، قصيدة «إنسان»، والتي تتحدث عن مقابلة الناس في الحياة ويجب أن يحسن كل إنسان اختيار من يستمر معهم، وعلق على الفيديو قائلًا: «هاتقابل ناس كتير في حياتك بس إنسان واحد بس هو النعمة الحقيقية، خلي بالك مش كل اللي تفتكره نعمة هيكون نعمة لو عرفته سنين، ولو الدنيا وأخداك مش هتعرفه غير بعد كتير فحافظ عليه علشان فعلًا هو ده اللي يستاهل، لأنه فعلا إنسان والوحيد اللي يستاهل».

وأضاف: «ممكن تعرف حد سنين وتكون فاهم إن هو ده الإنسان، لكن في ميعاد محدد من ربنا هتلاقي ربنا فعلاً بعتلك الإنسان اللي يستاهل إنك تعرفه ويكشفلك إنك مكنتش تعرف يعني أيه إنسان أصلاً، ربنا يحمي قلوبكم بقلوب طاهرة وتشوفوا اللي حواليكم صح علشان ماتندموش».

وأثار التعليق العديد من التساؤلات حول علاقة أحمد فلوكس، وهنا شيحة الغامضة بعد أن ظهر بدون خاتم زواج، وعدم ظهورهما معًا في العديد من المناسبات.