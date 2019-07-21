ياسر المسحل يعدد مزايا مؤتمر استراتيجية دعم الأندية السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وجود عدة مزايا لمؤتمر استراتيجية دعم الأندية الذي انعقد في مدينة "جدة".
2.5 مليار ريال دعما للأندية السعودية في الموسم المقبل
وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أعلن دعم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لأندية الدوري السعودي للمحترفين بقيمة 1,64 مليار ريال.
وأكد المسحل وجود حلول شاملة ومستدامة ستقدمها استراتيجية دعم الأندية لمعالجة الوضع الحالي للأندية السعودية.
وأوضح المسحل أن هذه الاستراتيجية ستساعد الأندية على القيام بدورها المأمول في خدمة الرياضة السعودية، كاشفاً عن تخصيص 171 مليون ريال ضمن الاستراتيجية.
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