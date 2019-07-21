Jul 21, 2019
تُطلق قناة الـ”LBCI” إستعداداتها لتنظيم وإنتاج “حفل انتخاب ملكة جمال لبنان للعام 2019″، بعد حصولها على ترخيص من وزارة السياحة اللبنانية.
التحضيرات ستنطلق، بالتعاون مع الوزارة، لاختيار الجميلات اللواتي ستتنافسن على اللقب، على أن يُعلن تباعاً عن تفاصيل مكان إقامة الحفل، تاريخه، لجنة التحكيم، وغيرها من مفاجآت الحدث الجمالي الأبرز، الذي ينتظره اللبنانيّون سنويّاً.
وكانت محطة MTV قد نظمت الحفل العام الفائت حيث تم تتويج مايا رعيدي ملكة على عرش الجمال اللبناني.
كانت هذه تفاصيل خبر حفل انتخاب ملكة جمال لبنان ٢٠١٩ على هذه الشاشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.