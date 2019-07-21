باميلا الكيك تفضِّل الظهور عارية على التمثيل مع نجمٍ اسرائيلي

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""الخليج 365"" من بيروت: وقعت الفنانة باميلا الكيك بأزمةٍ محرجة خلال إطلالتها عبر برنامج "أكلناها" الذي يقدمه الممثل السوري باسم ياخور عبر قناة "لنا". حيث وضعها أمام خيارين بين الظهور مع ممثل إسرائيلي، أو في مشهد وهي عارية، في حال عُرِضَ عليها المشاركة بفيلمٍ عالمي مقابل مليون دولار.

فأجابت بأن "السؤال صعب"، لكنها تختار الظھور عارية، لأنّ بعض الأفلام الأجنبیة تعرض مشاھد عارية ضمن سیاق الضرورات في الدراما. موضحة أن القبول بالدور مع ممثل اسرائيلي سيدخلها بقضية كبيرة وهي ترفضها، أما القبول بدور العري فهي لن تنفذه لأجل المال، بل لأجل الضرورة في العمل وفي مكانه الصحيح ليخدم المشهد. وعليه، فقد أنقذت "الكيك" نفسها من هجمة المزايدين بحملة فحص الدم بالوطنية رافضة الظهور مع ممثل إسرائيلي، بجوابٍ لن تسلم معه من نقد المزايدين بشعارات الحشمة بعيداً عن مفاهيم السينما وضروراتها بعيداً عن الابتذال.

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ومن جهةٍ أخرى، أجابت على سؤال "ياخور" عن اسم الممثل العربي الذي يمكن أن تؤدي معه مشهداً عاطفياً، فاختارت ياخور نفسه موضحة أنها تحترم تواضعه وبعده عن التعجرف ولأنه صاحب قلب نظيف.

أما عن سوء علاقتها مع الممثلة ماغي بوغصن وشركة "إيغل فيلمز"، فشرحت بأنها التزمت الصمت حول الموضوع ولن تتحدث به مجدداً. مؤكدة على أنه تم تأويل كلام لم تقله بمقابلاتٍ لم تجريها. وقالت: كنت على وشك كسب بطولة في عمل فني مهم لكن تم إلغاء صفحتي على "فيسبوك" وشُنّّت حرباً ضدي عبر "تويتر وإنستغرام".

وأضافت بأنه تم تغييب اسهما عن الشارة وعن دعاية مسلسل "يا ريت"، لافتة إلا أنها تضع اللوم على الكاتبة كلوديا مارشيليان لسوء العلاقة "الحلوة" مع "بوغصن". غير أنها رفضت الإفصاح بوضوح عن سبب الخصام معها مع رفض "ياخور" لفرضية الغيرة بينهما، ما أجبرها على تناول السمك بالأرز في الحلقة التي تعددت فيها المواجهات بين المضيف والضيفة التي غنّت ورقصت وأظهرت مواهبها المتعددة.