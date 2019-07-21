مهرجانات بعلبك تُكرِّم العندليب الأسمر

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""الخليج 365"" من بيروت: كرّمت لجنة "مهرجانات بعلبك الدولية" العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، لمرور 90 سنة على ذكرى ميلاده. وذلك بحفلٍ غنائي موسيقي سينمائي، حضره نحو 3 آلاف شخص على مدرجات معبد باخوس، أحياه نجم برنامج "آراب آيدول" الفنان الفلسطيني محمد عساف برفقة الأوركسترا الرومانية، وبالتعاون مع الأوركسترا الوطنية اللبنانية.

الجدير ذكره أن هذا الحفل يأتي في سياق الحملة التي بدأتها لجنة "مهرجانات بعلبك" لتكريم الفنانين الكبار والتي بدأت في العام الماضي مع كوكب الشرق "أم كلثوم". Advertisements

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